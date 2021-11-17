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【M&A速報：2021/11/17（2）】オーケー、関西スーパーの株式交換差止め仮処分申立ての結果判明後の方針を発表

2021年11月17日 16:56

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記事提供元：フィスコ


*16:56JST 【M&A速報：2021/11/17（2）】オーケー、関西スーパーの株式交換差止め仮処分申立ての結果判明後の方針を発表
■オーケー、関西スーパーマーケット<9919>の株式交換差止めの仮処分申立ての結果判明後の方針について発表

■アンダーウェアスタートアップのONE NOVA、総額4500万円の資金調達を実施

■八洲電機<3153>、子会社の八洲環境エンジニアリングと八洲情報システムを合併

■中国の流通会社・杭州高浪控股、子会社のGOLONG社を通じて資本業務提携先の総医研HD<2385>に出資　提携関係を強固に

■極東開発工業<7226>、グループの投資計画を発表

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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