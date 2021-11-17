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【M&A速報：2021/11/17（1）】ソフトバンクグループ傘下の米フォートレス、アコーディア・ゴルフを買収

2021年11月17日 12:06

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記事提供元：フィスコ


*12:06JST 【M&A速報：2021/11/17（1）】ソフトバンクグループ傘下の米フォートレス、アコーディア・ゴルフを買収
■ソフトバンクグループ<9984>傘下の米フォートレス、アコーディア・ゴルフを買収　MBKパートナーズが保有する持株会社の株式を取得

■ブレインヘルスケア領域の医療AIスタートアップのSplink、総額約11.2億円の資金調達を実施

■デジタル教材プラットフォーム「リブリー」提供のLibry、LITALICO<6187>を引受先とする第三者割当増資を実施

■小僧寿し<9973>、食肉生産加工のミートクレストとペット共生型共同生活援助施設運営のアニスピHDを買収

■現場向け動画教育プラットフォーム提供のTebiki、8億円のシリーズAラウンドを完了

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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