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HUMANAHD ストップ高買い気配、三井物産子会社が1株915円でTOB、上場廃止の見込み／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:45JST <6575> HUMANAHD 790 カ -
ストップ高買い気配。三井物産<8031>子会社のMBK Wellness Holdings（東京都千代田区）が株式公開買い付け（TOB）を実施すると発表している。TOB価格は1株につき915円（15日終値690円）で、期間は16日から12月28日まで。完全子会社化を企図しており、三井物産の子会社で企業に対する健康経営事業などを手掛ける保健同人社（東京都港区）との業務提携を推進する。ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス株は上場廃止となる見込み。《ST》
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