

*10:04JST チェンジ---急伸、22年9月期は中計予想から増額修正

チェンジ<3962>は急伸。前日に21年9月期本決算を発表、営業利益は前期比42.4％増の59.9億円となった。NEW-ITトランスフォーメーション事業では大企業や官公庁向けのデジタル化プロジェクトやデジタル人材育成関連の案件が拡大。パブリテック事業では、ふるさと納税プラットフォームビジネスでの手数料率の引き上げ、地方自治体向けSaaSビジネスの有償化などが寄与した。前期の上振れ着地に伴い、22年9月期は中計で掲げていた65億円から68億円、前期比13.6％増に増額修正した。《YN》