関連記事
チェンジ 急伸、22年9月期は中計予想から増額修正
記事提供元：フィスコ
*10:04JST チェンジ---急伸、22年9月期は中計予想から増額修正
チェンジ<3962>は急伸。前日に21年9月期本決算を発表、営業利益は前期比42.4％増の59.9億円となった。NEW-ITトランスフォーメーション事業では大企業や官公庁向けのデジタル化プロジェクトやデジタル人材育成関連の案件が拡大。パブリテック事業では、ふるさと納税プラットフォームビジネスでの手数料率の引き上げ、地方自治体向けSaaSビジネスの有償化などが寄与した。前期の上振れ着地に伴い、22年9月期は中計で掲げていた65億円から68億円、前期比13.6％増に増額修正した。《YN》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 出来高変化率ランキング（9時台）～ラオックス、シンバイオなどがランクイン 11/16 09:53
- トレックスセミ 急伸、7-9月期大幅増益で業績予想を上方修正 11/16 09:50
- カナモトは調整一巡、事業環境良好で22年10月期も収益拡大基調 11/16 09:41
- アイフリークモバイルは22年3月期2Q累計黒字転換して収益改善基調 11/16 09:41
- ベステラは調整一巡、22年1月期大幅増収増益予想、事業環境良好で収益拡大基調 11/16 09:40