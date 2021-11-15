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出来高変化率ランキング（13時台）～アズーム、ブシロードなどがランクイン

2021年11月15日 14:30

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記事提供元：フィスコ


*14:30JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アズーム、ブシロードなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[11月15日　13:39　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3496> アズーム　　　　　 　189500 　12460　 1420.87% 9.05%
<7803> ブシロード　　　　 　1582600 　104300　 1417.35% 25.16%
<3853> アステリア　　　　 　726900 　65960　 1002.03% 16.34%
<6699> ダイヤHD　　　　 　630500 　60200　 947.34% -0.66%
<3374> 内外テック　　　　 　299400 　29520　 914.23% 16.88%
<6034> MRT　　　　　　 　1481700 　150460　 884.78% 9.82%
<3245> ディア・ライフ　　 　1167300 　119680　 875.35% 14.13%
<1486> 上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） 　30109 　3111.8　 867.58% -0.18%
<4448> Chatwork　 　1578500 　182720　 763.89% 12.64%
<3433> トーカロ　　　　　 　1006000 　120540　 734.58% 9.2%
<7353> KIYO　　　　　 　615000 　75560　 713.92% 23.68%
<3765> ガンホー　　　　　 　2527800 　363840　 594.76% 19.04%
<4192> スパイダープラス　 　269900 　39100　 590.28% -0.72%
<3655> ブレインP　　　　 　201500 　29400　 585.37% 16.72%
<6378> 木村化　　　　　　 　980800 　144100　 580.64% 12.28%
<4393> バンクオブイノベ　 　294500 　43660　 574.53% 26.6%
<7685> BUYSELL　　 　151600 　22480　 574.38% -8.86%
<6480> 日トムソン　　　　 　1941400 　288140　 573.77% 15.62%
<6082> ライドオンE　　　 　243300 　37600　 547.07% 10.33%
<7361>* HCH　　　　　　 　200300 　31200　 541.99% -8.43%
<6081> アライドアーキ　　 　1543600 　241520　 539.12% 20.58%
<6627> テラプロ　　　　　 　613800 　96740　 534.48% 12.88%
<7081> レンティア　　　　 　101600 　16620　 511.31% -5.11%
<6172> メタップス　　　　 　723000 　118440　 510.44% 16.2%
<3993> PKSHA　　　　 　878600 　146960　 497.85% 22.48%
<3981> ビーグリー　　　　 　441700 　75820　 482.56% 7.92%
<3674> オークファン　　　 　730800 　125580　 481.94% -11.83%
<7061> 日本ホスピスHD　 　135900 　23620　 475.36% 11.45%
<6613> QDレーザ　　　　 　4161800 　734000　 467.00% 13.02%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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