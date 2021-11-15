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出来高変化率ランキング（13時台）～アズーム、ブシロードなどがランクイン
*14:30JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アズーム、ブシロードなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月15日 13:39 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3496> アズーム 189500 12460 1420.87% 9.05%
<7803> ブシロード 1582600 104300 1417.35% 25.16%
<3853> アステリア 726900 65960 1002.03% 16.34%
<6699> ダイヤHD 630500 60200 947.34% -0.66%
<3374> 内外テック 299400 29520 914.23% 16.88%
<6034> MRT 1481700 150460 884.78% 9.82%
<3245> ディア・ライフ 1167300 119680 875.35% 14.13%
<1486> 上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） 30109 3111.8 867.58% -0.18%
<4448> Chatwork 1578500 182720 763.89% 12.64%
<3433> トーカロ 1006000 120540 734.58% 9.2%
<7353> KIYO 615000 75560 713.92% 23.68%
<3765> ガンホー 2527800 363840 594.76% 19.04%
<4192> スパイダープラス 269900 39100 590.28% -0.72%
<3655> ブレインP 201500 29400 585.37% 16.72%
<6378> 木村化 980800 144100 580.64% 12.28%
<4393> バンクオブイノベ 294500 43660 574.53% 26.6%
<7685> BUYSELL 151600 22480 574.38% -8.86%
<6480> 日トムソン 1941400 288140 573.77% 15.62%
<6082> ライドオンE 243300 37600 547.07% 10.33%
<7361>* HCH 200300 31200 541.99% -8.43%
<6081> アライドアーキ 1543600 241520 539.12% 20.58%
<6627> テラプロ 613800 96740 534.48% 12.88%
<7081> レンティア 101600 16620 511.31% -5.11%
<6172> メタップス 723000 118440 510.44% 16.2%
<3993> PKSHA 878600 146960 497.85% 22.48%
<3981> ビーグリー 441700 75820 482.56% 7.92%
<3674> オークファン 730800 125580 481.94% -11.83%
<7061> 日本ホスピスHD 135900 23620 475.36% 11.45%
<6613> QDレーザ 4161800 734000 467.00% 13.02%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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