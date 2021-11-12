マクドナルド　もみ合い、21年12月期第3四半期の営業利益12.6％増、既存店売上高は24四半期連続プラス／新興市場スナップショット



*13:32JST <2702> マクドナルド 5110 0

もみ合い。21年12月期第3四半期累計（21年1-9月）の営業利益を前年同期比12.6％増の285.47億円と発表している。時間帯に合わせたメニューラインアップの強化やモバイルオーダーの利用増加などで増益となった。既存店売上高は10.7％増で、24四半期連続のプラス。通期予想は前期比8.7％増の340.00億円で据え置いた。進捗率は約84％となっている。《ST》