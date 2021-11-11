アクシス　大幅に4日ぶり反発、21年12月期の期末配当予想5円、創立30周年記念で復配／新興市場スナップショット



*13:18JST <4012> アクシス 1466 +105

大幅に4日ぶり反発。21年12月期の期末配当を従来予想の無配から5.00円（前期末実績は無配）に増額修正すると正午に発表している。創立30周年を迎えたことから、記念配当5.00円を加える。第3四半期累計（21年1-9月）の営業利益は3.64億円（前年同期比増減率は非開示）だった。通期予想に対する進捗率は92.9％に達している。また、25年12月期に売上高80.0億円（21年12月期予想は48.7億円）を目標とする中期経営計画を開示している。《ST》