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サイバー・バズ ストップ高買い気配、22年9月期の営業利益予想は大幅増益、事業成長に向け積極投資／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:39JST <7069> サイバー・バズ 1776 カ -
ストップ高買い気配。22年9月期の営業利益予想を1.30億円（収益認識に関する会計基準の適用後）と発表している。ソーシャルメディアマーケティング市場が回復傾向にある中、将来の事業成長に向けた積極的な投資を実施する方針。21年9月期の営業利益は98.7％減の0.02億円（同適用前）で着地した。売上高は5.9％増の31.72億円に伸びたものの、売上原価が20.1％増の15.32億円に膨らんだことが響き、減益となった。《ST》
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