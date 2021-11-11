サイバー・バズ　ストップ高買い気配、22年9月期の営業利益予想は大幅増益、事業成長に向け積極投資／新興市場スナップショット



*12:39JST <7069> サイバー・バズ 1776 カ -

ストップ高買い気配。22年9月期の営業利益予想を1.30億円（収益認識に関する会計基準の適用後）と発表している。ソーシャルメディアマーケティング市場が回復傾向にある中、将来の事業成長に向けた積極的な投資を実施する方針。21年9月期の営業利益は98.7％減の0.02億円（同適用前）で着地した。売上高は5.9％増の31.72億円に伸びたものの、売上原価が20.1％増の15.32億円に膨らんだことが響き、減益となった。《ST》