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凸版印 52週線までの調整でリバウンドが試される
記事提供元：フィスコ
*08:38JST <7911> 凸版印 - -
9月14日につけた2075円を高値に調整を継続し、足元では75日線に上値を抑えられる格好から、1800円～1900円水準でのもち合いを形成。直近では1800円を割り込んできたほか、週間形状では52週線まで下げたことから、いったんはリバウンドが試される水準。週足の一目均衡表では雲上限まで調整しており、雲上限支持線とした反転も期待されそうだ。《FA》
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