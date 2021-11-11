凸版印　52週線までの調整でリバウンドが試される



*08:38JST <7911> 凸版印 - -

9月14日につけた2075円を高値に調整を継続し、足元では75日線に上値を抑えられる格好から、1800円～1900円水準でのもち合いを形成。直近では1800円を割り込んできたほか、週間形状では52週線まで下げたことから、いったんはリバウンドが試される水準。週足の一目均衡表では雲上限まで調整しており、雲上限支持線とした反転も期待されそうだ。《FA》