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東邦亜鉛　急落でストップ安、通期経常益計画据え置きで失望売り先行

2021年11月10日 14:47

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記事提供元：フィスコ


*14:47JST 東邦亜鉛---急落でストップ安、通期経常益計画据え置きで失望売り先行
東邦亜鉛<5707>は急落でストップ安。前日に上半期決算を発表、経常利益は46.2億円で前年同期比36.4％増益となり、第1四半期決算時に上方修正した50億円を下回る着地に。また、通期予想は従来の74億円、前期比36.5％増を据え置いた。環境・リサイクル、資源事業などを引き上げた一方、電力料金などのコストアップで製錬事業は引き下げている。一段の上振れ期待が株価には反映されていたとみられ、失望感が強まる展開に。《YN》

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