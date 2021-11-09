関連記事
前日に動いた銘柄 part2 日本郵船、フルヤ金属、アスタリスクなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 日本郵船、フルヤ金属、アスタリスクなど
銘柄名<コード>8日終値⇒前日比
BEENOS<3328> 2595 -236
決算ネガティブ視の動きが継続の格好に。
ダイフク<6383> 10050 -840
通期営業益予想を下方修正している。
クボタ<6326> 2285 -207.5
北米事業の低迷継続をマイナス視する動きに。
グローブライド<7990> 3335 -335
先週末前引け後の決算を引き続きマイナス視。
シンプレクスHD<4373> 2720 -221
短期的な上値達成感なども意識で利食い優勢。
ベネッセHD<9783> 2443 -164
述べ在籍者数の弱さなどを弱材料視。
ペプチドリーム<4587> 2660 -180
8日はバイオ関連の一角がさえない動きに。
タカラバイオ<4974> 3005 -195
アンジェスの株価急落でバイオ関連が軟調。
塩野義製薬<4507> 7087 -431
米ファイザーが新型コロナ向け経口治療薬で良好なデータを公表。
三井E＆Sホールディングス<7003> 441 -26
想定線ながらも赤字決算をネガティブ視へ。
クックパッド<2193> 225 -17
7-9月期も営業赤字決算継続。
ラクス<3923> 3650 -230
戻り売り圧力などの需給要因が主体か。
INPEX<1605> 970 +24
業績上方修正や自社株買いを発表。
日本航空<9201> 2630 +129
ファイザーの新型薬に期待で旅行関連が強い動きに。
日本郵船<9101> 7730 +280
株価の割安感意識で8日は海運株に買いが向かう。
任天堂<7974> 49260 -1380
マッコーリー証券では投資判断を格下げ。
ホンダ<7267> 3295 -114
通期業績予想は想定以上の大幅下方修正に。
太陽誘電<6976> 5920 +120
通期営業利益予想は上方修正している。
エスティック<6161> 5110+705
1：4の株式分割実施を発表している。
マーチャント<3121> 777 +100
値動きの軽さをはやして短期資金の追随買いが続く。
MCJ<6670> 991 -243
上半期の2ケタ営業減益をマイナス視。
アートスパーク<3663> 1035 -73
順調な決算発表も出尽くし感が先行へ。
オーナンバ<5816> 590 -84
7-9月期の収益水準鈍化で出尽くし感が優勢に。
アスタリスク<6522> 13510 +3000
11月26日を基準日に1対4の株式分割、流動性向上と投資家層拡大図る。
WDBココ<7079> 6010+1000
22年3月期の営業利益予想を上方修正、安全性情報管理で大型案件。
イルグルム<3690> 1437 +300
上限10万株の自社株買いに加え、好調な22年9月期予想と増配を評価。
フルヤ金属<7826> 10780 +1500
第1四半期の営業利益は前年同期の約4.9倍の47.40億円で着地。
アンジェス<4563> 407-100
新型コロナウイルスDNAワクチンの臨床試験で、有効性について期待する効果を
得られなかったことに加え、第3四半期決算の内容も嫌気材料に。
YKT<2693> 289 +4
21年12月期予想を上方修正、営業利益は0.50億円から3.00億円に。
ベルトラ<7048> 715 +22
旅行関連の銘柄に物色散見。
旅工房<6548> 1349 +29
旅行関連の銘柄に物色散見。
エスユーエス<6554> 854 +150
メタバース関連の銘柄に物色継続。
グローバルウェイ<3936> 2485 -500
利益確定の動きが優勢。《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 前日に動いた銘柄 part1 プレミアグループ、エイチ・アイ・エス、石油資源開発など 11/ 9 07:15
- 安田倉庫 2Qは10.0%増収、物流事業・不動産事業とも増収 11/ 8 19:01
- クオールホールディングス 2Qは増収・大幅な増益、純利益は3.9倍 保険薬局事業が順調に推移 11/ 8 19:00
- 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続落、ファーストリテと中外薬の2銘柄で約70円押し下げ 11/ 8 16:41
- 【M&A速報：2021/11/08（2）】片倉工業<3001>、MBOを実施 非上場化へ 11/ 8 16:25