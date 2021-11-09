

*03:23JST NY外為：ドル買い再燃、米3年債入札低調で10年債利回り1.5％回復

米財務省は560億ドル規模の3年債入札を実施した。最高落札利回りは0.75％と、入札前の0.74％を上回り、テイルはプラス1bpだった。応札倍率は2.33倍と6カ月平均の2.44倍を下回り需要は低調だった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は57.6％と、過去6回入札平均の52.2％を上回った。

10年債利回りは1.46％から1.5％まで上昇。ドルは113円08銭の安値から113円26銭まで上昇した。ユーロ・ドルは1.1595ドルの高値から1.1586ドルまで反落。ポンド・ドルも1.3554ドルで伸び悩んだ。《KY》