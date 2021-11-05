

*15:38JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほか鉄鋼、倉庫・運輸関連業、ガラス・土石製品、輸送用機器なども下落。一方、水産・農林業が上昇率トップ。そのほかその他製品、金属製品、ゴム製品、小売業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 水産・農林業 ／ 499.2 ／ 0.86

2. その他製品 ／ 3,496.01 ／ 0.66

3. 金属製品 ／ 1,339.89 ／ 0.62

4. ゴム製品 ／ 3,568.12 ／ 0.35

5. 小売業 ／ 1,424.14 ／ 0.29

6. 鉱業 ／ 272.05 ／ 0.15

7. 空運業 ／ 214.8 ／ 0.05

8. 情報・通信業 ／ 4,978.21 ／ -0.02

9. サービス業 ／ 3,280.91 ／ -0.03

10. 電気機器 ／ 4,033.21 ／ -0.09

11. 不動産業 ／ 1,517.41 ／ -0.23

12. 証券業 ／ 384.8 ／ -0.27

13. 食料品 ／ 1,793.11 ／ -0.37

14. 建設業 ／ 1,189.54 ／ -0.61

15. 医薬品 ／ 3,125.33 ／ -0.65

16. 機械 ／ 2,340.45 ／ -1.00

17. 化学工業 ／ 2,378.73 ／ -1.00

18. 保険業 ／ 1,116.06 ／ -1.01

19. 電力・ガス業 ／ 322.6 ／ -1.05

20. 石油・石炭製品 ／ 1,051.05 ／ -1.06

21. その他金融業 ／ 745.5 ／ -1.15

22. 非鉄金属 ／ 985.83 ／ -1.22

23. 繊維業 ／ 618.2 ／ -1.22

24. パルプ・紙 ／ 511.46 ／ -1.25

25. 陸運業 ／ 1,904.9 ／ -1.30

26. 精密機器 ／ 11,482.06 ／ -1.32

27. 銀行業 ／ 146.2 ／ -1.44

28. 卸売業 ／ 1,887.95 ／ -1.51

29. 輸送用機器 ／ 3,471.98 ／ -1.83

30. ガラス・土石製品 ／ 1,213.02 ／ -2.10

31. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,847.58 ／ -2.89

32. 鉄鋼 ／ 456.88 ／ -4.19

33. 海運業 ／ 801.48 ／ -5.32《FA》