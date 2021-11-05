アテクト　決算発表後下落、7-9月期に大幅減速／新興市場スナップショット



*14:52JST <4241> アテクト - -

前場は上げていたが、後場に入って下げに転じ、安値圏で推移している。半導体保護資を手掛ける。昼休みの時間帯に22年3月期上半期（中間期）決算を発表。営業利益は前年同期比8.1倍の1.13億円と大幅増益だが、第2四半期の3カ月（21年7-9月）のみでは同36.2％増の0.64億円と、第1四半期に比べ伸び率が大きく鈍化しており、失望売りが先行したようだ。《ST》