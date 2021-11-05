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ＮＫＫスイッチ　ストップ高、22年3月期の営業利益予想を上方修正、年間配当を150円に増額／新興市場スナップショット

2021年11月5日 11:23

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記事提供元：フィスコ


*11:23JST <6943> ＮＫＫスイッチ 5700 +705
ストップ高を付け、年初来高値を更新した。22年3月期の営業利益を従来予想の6.00億円から7.50億円（前期実績0.11億円）に上方修正している。生産増強の取り組みに加え、急激な需要回復で受注が好調に推移しているため。併せて、中間配当を75.00円（従来予想50.00円）に決定するとともに期末配当予想を75.00円（同50.00円）に増額修正した。年間配当は150.00円（同100.00円、前期実績85.00円）となる。《ST》

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