

*12:14JST 【M&A速報：2021/11/04（1）】日本ペイントHD子会社、中国の自動車用塗料事業子会社5社を完全子会社化

■日本ペイントHD<4612>子会社のNPAC社、中国の自動車用塗料事業子会社5社を完全子会社化

■JICA、Rebright Partnersが運営するRebright Partners IV投資事業組合に出資

■ISITEN、日本ドクターズクラブから医療事務・調剤事務専門求人情報サイト「Jimuten」部門を譲り受け

■人材紹介サービスのヒルストンキャリア、ヒルストンを吸収合併

■筑邦銀行<8398>、「ちくぎん事業承継投資事業有限責任組合」を組成 ファンド総額は約10億円

■野村キャピタル・パートナーズ、輸送用機器・特殊車両向け部品メーカーのレニアスと資本提携

■外国人技術者のITビジネス派遣等のサンウェル、ITコンサルティング事業のティーズコンサルティングを買収

■表面処理・熱処理・研究開発の吉野電化工業、浅倉鍍金工業所と資本業務提携

■丸井織物、オリジナルグッズ製造販売会社のカプセルボックスを買収

■治験・臨床研究クラウドサービス「Agatha」提供のアガサ、総額3.6億円の資金調達を実施

■不整地産業向けハードウェア研究開発・販売のCuboRex、プレシリーズAで資金調達を実施

■シェア買いアプリ「カウシェ」運営のカウシェ（旧X Asia）、資金調達を実施

■組み込みシステム開発等のレゾネッツ・エアフォルク、全事業をミックスウェーブに譲渡

■ガソリンスタンド経営等の山二、プロント盛岡フェザン店運営事業を外食HDに譲渡

■電子部品・機器等開発・試作・製造のJOHNAN、三次元MID事業をセンインテクノロジーズに譲渡

■セントラル短資、中国のマネーブローカーの天津信唐貨幣経紀に追加出資し子会社化

■豊田通商<8015>グループ、ナイジェリアで自動車マーケットプレイス「Autochek」を展開するVee8 International Holdings社に出資

■東京機械製作所<6335>、新株予約権の無償割当てに係る基準日を11月18日に設定 効力発生日は11月19日

■Monozukuri Ventures、熱伝導材料研究・開発の米Ariecaに出資

■レディースファッションプラットフォーム「neaco」提供の韓国のAvocado、決済サービス展開のDEGICA等から資金調達を実施

■語学・人財スタートアップのPHLIGHT、シードラウンドで資金調達を実施

■訪問介護・家事・生活支援マッチングプラットフォーム「CrowdCare」運営のクラウドケア、資金調達を実施

■HANATOUR JAPAN<6561>、親会社等を割当先とする第三者割当増資を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》