

*00:31JST NY外為：ドルもみ合い、FOMC控えた調整

NY外為市場で米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を3日に控えた調整色が強まった。米10年債利回りは1.568％から1.535％まで低下。ドル・円は朝方113円86銭まで上昇後113円65−70銭へ弱含んだ。ユーロ・ドルは1.1582ドルまで下落後、1.1599ドルまで戻した。ポンド・ドルは1.3663ドルまで上昇後、1.3618ドルまで下落。1.3625−30ドルで下げ止まった。

ダウ平均株価は58ドル高で推移した。《KY》