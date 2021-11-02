

*08:21JST 11/2

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29647.08、+754.39）

・NYダウは上昇（35913.84、+94.28）

・ナスダック総合指数は上昇（15595.92、+97.53）

・シカゴ日経先物は上昇（29570、大阪比+20）

・SOX指数は上昇（3506.28、+55.01）

・米原油先物は上昇（84.05、+0.48）

・大型経済対策への期待

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・1ドル114.00-10円

・VIX指数は上昇（16.41、+0.15）

・米長期金利は上昇

・中国企業の信用不安

・米国の利上げ前倒し懸念

・コロナ流行の長期化

留意事項

・マネタリーベース（10月）

・日銀金融政策決定会合議事要旨（9月21、22日分）

・日銀営業毎旬報告（10月31日現在）

・国債買いオペ

・日本製鉄<5401>、三井物産<8031>など決算発表

・豪オーストラリア準備銀行（中国央銀行）が政策金利発表

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（3日まで）

・米ファイザーなど決算発表

・米ニューヨーク市長選挙《ST》