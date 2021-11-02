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11/2の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:21JST 11/2
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29647.08、+754.39）
・NYダウは上昇（35913.84、+94.28）
・ナスダック総合指数は上昇（15595.92、+97.53）
・シカゴ日経先物は上昇（29570、大阪比+20）
・SOX指数は上昇（3506.28、+55.01）
・米原油先物は上昇（84.05、+0.48）
・大型経済対策への期待
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・1ドル114.00-10円
・VIX指数は上昇（16.41、+0.15）
・米長期金利は上昇
・中国企業の信用不安
・米国の利上げ前倒し懸念
・コロナ流行の長期化
留意事項
・マネタリーベース（10月）
・日銀金融政策決定会合議事要旨（9月21、22日分）
・日銀営業毎旬報告（10月31日現在）
・国債買いオペ
・日本製鉄<5401>、三井物産<8031>など決算発表
・豪オーストラリア準備銀行（中国央銀行）が政策金利発表
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（3日まで）
・米ファイザーなど決算発表
・米ニューヨーク市長選挙《ST》
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