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ドラフト　大幅に3日続伸、株主優待新設を引き続き材料視、28年売上高目標300億円の中計開示／新興市場スナップショット

2021年11月1日 10:14

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記事提供元：フィスコ


*10:14JST <5070> ドラフト 916 +48
大幅に3日続伸。10月29日に株主優待制度を新設すると発表し、引き続き買い材料視されている。12月末時点の株主を対象に、保有株数100株以上1000株未満で1000円分、1000株以上で2000円分のQUOカードを贈呈する。また、28年を目途として売上高目標を300億円とする中期経営計画を開示したことも好感されているようだ。21年12月期の売上高予想は83.00億円、22年12月期の目標は100億円。《ST》

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