グロームHD　大幅高、22年3月期第2四半期の営業利益25.4％増、医療関連事業で病床数増加／新興市場スナップショット



*13:36JST <8938> グロームHD 1232 +96

大幅高。22年3月期第2四半期累計（21年4-9月）の営業利益を前年同期比25.4％増の1.32億円と発表している。医療関連事業でアライアンス先医療機関の拡大に伴い病床数が1143床増加の5205床に増え、利益を押し上げた。通期予想は前期比58.7％増の6.00億円で据え置いた。低調だった第1四半期（前年同期比9.1％減の0.14億円）に比べ、第2四半期が好調だったことが評価されて買いが入っているようだ。《ST》