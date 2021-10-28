

*12:14JST 【M&A速報：2021/10/28（1）】オートバックスセブン、HW ELECTROに出資 EV市場へ参入

■オートバックスセブン<9832>、多用途小型商用EV車「ELEMO」製造・販売のHW ELECTROに出資 EV市場へ参入

■編集デザインファームのインクワイア、weavingからデザインビジネスマガジン「designing」事業を譲り受け

■マンション売却一括査定サイト運営のマンションリサーチ、賃貸管理企業向けサービス展開のジオネットワークと資本業務提携

■不妊治療可視化アプリ運営のninpath、シードラウンドで資金調達を実施

■ECプラットフォーム運営のシンガポールLingble社、シリーズBエクステンションラウンドでHamee<3134>から資金調達を完了

■電動キックボードシェアリングサービス展開のBird Rides社の運営パートナーBRJ、4億円の資金調達を実施

■超小型衛星用推進機開発のPale Blue、7.9億円の資金調達を実施

■AIデバイス設計サービス「TAI Compiler」展開のTokyo Artisan Intelligence、累計1.6億円の資金調達を実施

■住友商事<8053>、ボリビアでのサンクリストバル鉱山の権益を売却するとの報道に「決定された事実はない」

■大和証券グループ本社<8601>傘下の大和フード&アグリ、農業生産・加工のスマートアグリカルチャー磐田に出資

■東ソー<4042>、クロマトグラフィー装置製造・販売の米Semba社に追加出資し完全子会社化

■豊田自動織機<6201>米子会社のCascade社、フォークリフト用荷役機器生産・販売のLift-Tek社を買収

■オルガノ<6368>、関連会社で水処理事業の印MOW社の保有株全てを印Murugappaグループに譲渡 合弁解消で合意

■三社電機製作所<6882>、産業用乾式変圧器製造・販売の大阪電装工業を買収

■三井物産<8031>、経済産業省が保有する三井石油開発の株式20.03％を取得 出資比率は94.29％に上昇

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》