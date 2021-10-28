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暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：10月28日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
*11:10JST 暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：10月28日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
10月27日-10月29日：Blockchain Life 2021（開催地：モスクワ）
10月27日-10月29日：Blockchain Expo Tokyo [Autumn] （開催地：日本）
10月28日-10月29日：Crypto Valley Conference 2021（開催地：スイス）
10月29日：CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ（日本時間10月30日午前1時）
10月31日-11月2日：CryptoCon 2021（開催地：フェニックス）
11月2日-11月3日：LA Blockchain Summit 2021（開催地：ロサンゼルス）
11月6日：Bitcoin Day Kansas City（開催地：カンザス）
11月7日-11月10日：Breakpoint（開催地：リスボン）
11月11日-11月12日：Democracy4All（開催地：バルセロナ）
11月14日-11月15日：Blockchain Economy Expo 2020 Dubai（開催地：ドバイ）
11月15日-11月16日：Digital Asset Summit 2021 | London（開催地：ロンドン）
11月16日-11月20日：BLOCKCHAIN WEEK ROME 2021（開催地：ローマ）
11月16日：Bakktのビットコイン・オプションSQ（日本時間11月17日）
11月18日：Bakktのビットコイン先物SQ（日本時間11月19日）
11月22日-11月23日：Incrypted Verse Dubai 2021（開催地：ドバイ）
11月22日-11月23日：TOKEN2049 Asia（開催地：香港）《TY》
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