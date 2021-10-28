

*06:21JST 米国株式市場はまちまち、利益確定売り優勢の展開（27日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（27日）

DEC21

Ｏ 28955（ドル建て）

Ｈ 29155

Ｌ 28645

Ｃ 28665 大証比-335（イブニング比-35）

Vol 5740



DEC21

Ｏ 28935（円建て）

Ｈ 29135

Ｌ 28630

Ｃ 28640 大証比-360（イブニング比-60）

Vol 39497

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（27日）

トヨタ<7203>、ソニーG<6758>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ファースト

リテ<9983>、デンソー<6902>、富士通<6702>、富士フイルム<4901>、コマツ<6301>、オ

ムロン<6645>、セコム<9735>、ＴＤＫ<6762>、日東電<6988>など、対東証比較（1ドル1

13.82円換算）で全般軟調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 174.09 0.89 1981 -23

6758 （SONY） ソニーG 113.23 -3.30 12888 -217

9432 （NTTYY） NTT 28.26 -0.36 3217 -24

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 27.27 -0.94 6208 -73

6954 （FANUY） ファナック 20.20 -1.18 22992 -1368

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.57 -0.09 634 -5.1

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 64.84 0.67 73801 -1089

6902 （DNZOY） デンソー 35.07 -0.24 7983 -131

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 151.69 0.85 17265 -25

7974 （NTDOY） 任天堂 53.39 -0.26 48615 65

7267 （HMC） ホンダ 29.19 -0.37 3322 -52

8316 （SMFG） 三井住友 6.57 -0.08 3739 -62

8001 （ITOCY） 伊藤忠 56.00 -0.51 3187 -38

6702 （FJTSY） 富士通 35.16 -3.14 20010 -1745

4901 （FUJIY） 富士フイルム 76.13 -0.74 8665 -63

8031 （MITSY） 三井物 456.99 -1.18 2601 -26.5

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 52.82 0.12 6012 -62

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.63 -0.02 1497 -30

5108 （BRDCY） ブリヂストン 21.94 -0.20 4994 -71

6503 （MIELY） 三菱電 27.90 -0.24 1588 -9

7751 （CAJ） キヤノン 22.08 0.54 2513 -53.5

7733 （OCPNY） オリンパス 22.10 -0.04 2516 -10.5

4911 （SSDOY） 資生堂 65.60 -0.44 7467 -55

6301 （KMTUY） コマツ 25.95 0.35 2954 -42

8591 （IX） オリックス 97.64 -1.02 2223 -30

6723 （RNECY） ルネサス 6.11 0.00 1391 -12

1925 （DWAHY） 大和ハウス 32.98 -0.03 3754 -41

7201 （NSANY） 日産自 10.13 -0.13 576 -8.8

4523 （ESALY） エーザイ 71.22 0.06 8106 -61

8802 （MITEY） 菱地所 15.09 -0.12 1718 -22.5

8267 （AONNY） イオン 23.04 -0.03 2622 -3

6645 （OMRNY） オムロン 92.61 -1.29 10541 -149

8053 （SSUMY） 住友商 14.28 -0.06 1625 -11

2802 （AJINY） 味の素 29.80 1.06 3392 -24

9735 （SOMLY） セコム 17.07 0.01 7772 -106

2503 （KNBWY） キリン 17.53 0.15 1995 -12.5

8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.78 -0.03 544 -13

7270 （FUJHY） SUBARU 9.72 -0.16 2213 -32

8002 （MARUY） 丸紅 84.94 0.04 967 -9.6

3407 （AHKSY） 旭化成 21.01 -0.04 1196 -13.5

6586 （MKTAY） マキタ 50.23 -0.13 5717 -63

1928 （SKHSY） 積水ハウス 20.54 -0.20 2338 -24

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 35.73 -0.42 4067 -48

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.32 -0.04 3779 -63

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 9.96 0.10 5668 -102

6988 （NDEKY） 日東電 37.94 1.21 8637 -73

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.82 0.18 2743 95

6479 （MNBEY） ミネベア 49.26 -0.34 2803 -48

7202 （ISUZY） いすゞ 13.52 0.07 1539 -24

5802 （SMTOY） 住友電 13.30 -0.17 1514 -0.5

（時価総額上位50位、1ドル113.82円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.82 2743 95 3.59

6361 （EBCOY） 荏原 28.07 6390 140 2.24

1812 （KAJMY） 鹿島 12.73 1449 18 1.26

7752 （RICOY） リコー 9.51 1082 6 0.56

7974 （NTDOY） 任天堂 53.39 48615 65 0.13

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6702 （FJTSY） 富士通 35.16 20010 -1745 -8.02

6954 （FANUY） ファナック 20.20 22992 -1368 -5.62

8303 （SKLKY） 新生銀 3.23 1838 -74 -3.87

6460 （SGAMY） セガサミーＨＤ 3.40 1548 -45 -2.82

7012 （KWHIY） 川重 8.00 2276 -64 -2.74



「米国株式市場概況」（27日）

ＮＹＤＯＷ

終値：35490.69 前日比：-266.19

始値：35835.43 高値：35835.43 安値：35490.43

年初来高値：35892.92 年初来安値：29856.30

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：15235.84 前日比：0.13

始値：15276.00 高値：15364.54 安値：15235.84

年初来高値：15403.44 年初来安値：12397.05

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：4551.68 前日比：-23.11

始値：4580.22 高値：4584.57 安値：4551.66

年初来高値：4598.53 年初来安値：3662.71

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.951％ 米10年国債 1.541％



ダウ平均は266.19ドル安の35490.69ドル、ナスダックは0.13ポイント高の15235.84で取

引を終了した。史上最高値付近での利益確定売りに、ダウは寄り付き後、下落。戻り乏

しく終日軟調推移となり、引けにかけて下げ幅を拡大した。一方、ハイテクはソフトウ

ェアメーカーのマイクロソフト（MSFT）や検索エンジン、グーグルを運営するアルファ

ベット（GOOG）が昨日引け後に発表した予想を上回る決算や長期金利の低下を受けて堅

調に推移。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方で、エネルギー、銀行が

下落した。

ファーストフード・チェーンを運営するマクドナルド（MCD）は値上げや新メニューが

奏功し売上が増加、四半期決算で1株利益が予想を上回ったため上昇。また、飲料メー

カーのコカ・コーラ（KO）は四半期決算で利益が予想を上回ったほか、通年の見通し引

き上げが好感され上昇した。一方で、航空機メーカーのボーイング（BA）は四半期決算

で予想を上回る損失を計上し下落。また、短文投稿サイトのツィッター（TWTR）は米国

のユーザー増加数が前年比で3％以下に留まり、予想を下回ったほか、携帯端末アップ

ル（AAPL）のプライバシーを巡る政策変更に伴う影響を懸念したアナリストの目標株価

引き下げを嫌気し売られた。

自動車メーカー、フォード（F）は取引終了後に第3四半期決算を発表。内容が予想を上

回ったほか、供給状況が改善したとし見通しを引き上げた。さらに、第4四半期に配当

再開する計画を発表し、時間外取引で買われている。



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