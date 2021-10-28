関連記事
欧ユーロ圏景況感指数、米GDP速報値、米新規失業保険申請件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 欧ユーロ圏景況感指数、米GDP速報値、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50 小売売上高(9月) 1.5％ -4.0％
08:50 百貨店・スーパー売上高(9月) -3.0％ -4.7％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
17:00 国債買い入れ日程(11月、日本銀行)
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 -0.10％ -0.10％
黒田日銀総裁が会見
＜海外＞
16:55 独・失業率(失業保険申請率)(10月) 5.4％ 5.5％
18:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(10月) -4.8％
18:00 欧・ユーロ圏景況感指数(10月) 117.8
20:45 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 0％ 0％
21:00 独・消費者物価指数(10月) 4.3％ 4.1％
21:30 米・GDP速報値(7-9月) 3.0％ 6.7％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 29万件
23:00 米・中古住宅販売成約指数(9月) 1.0％ 8.1％
欧・EU財務相会合(非公式)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- [通貨オプション]変動率低下、ドル・円上昇一服でOP買い後退 10/28 04:35
- NY外為：ドル反落、金利が低下、好調な米5年債入札後 10/28 02:26
- NY外為：加ドル買い一服、加中銀総裁はインフレが22年に鈍化を予想 10/28 01:22
- NY外為：ドル・円安値から反発、カナダ円絡みの買いが下支えに 10/28 00:31
- 【市場反応】加中銀、金利据え置きも早期利上げの可能性示唆、加ドル買い加速 10/27 23:21