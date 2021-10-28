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欧ユーロ圏景況感指数、米GDP速報値、米新規失業保険申請件数など

2021年10月28日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 欧ユーロ圏景況感指数、米GDP速報値、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50　小売売上高(9月)　1.5％　-4.0％
08:50　百貨店・スーパー売上高(9月)　-3.0％　-4.7％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
17:00　国債買い入れ日程(11月、日本銀行)


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　-0.10％　-0.10％

黒田日銀総裁が会見


＜海外＞
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(10月)　5.4％　5.5％
18:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(10月)　-4.8％
18:00　欧・ユーロ圏景況感指数(10月)　117.8
20:45　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　0％　0％
21:00　独・消費者物価指数(10月)　4.3％　4.1％
21:30　米・GDP速報値(7-9月)　3.0％　6.7％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　29万件
23:00　米・中古住宅販売成約指数(9月)　1.0％　8.1％


欧・EU財務相会合(非公式)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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