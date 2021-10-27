

*07:32JST NY金：反落で1793.40ドル、株高を意識して1783.00ドルまで売られる

NY金先物12月限は、反落（COMEX金12月限終値：1793.40 ↓13.40）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比-13.40ドルの1793.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1783.00ドル-1809.80ドル。アジア市場の序盤で1809.80ドルまで買われたが、その後はドル高や株高を意識して伸び悩んだ。ニューヨーク市場の序盤にかけて1783.00ドルまで下落。ただ、長期金利の伸び悩みを受けてポジション調整的な売りはニューヨーク市場の中盤までに一巡し、通常取引終了後の時間外取引で1796.30ドルまで戻す場面があった。《FA》