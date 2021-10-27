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NY外為：ポンド高値から反落、BOEの11月の利上げ観測後退
記事提供元：フィスコ
*01:44JST NY外為：ポンド高値から反落、BOEの11月の利上げ観測後退
NY外為市場ではポンドが高値から反落した。英金利市場は一時11月の利上げを100％織り込んだが、その後、利上げ観測が後退。11月の会合で金利据え置きの思惑が強まりつつある。
ポンド・ドルは欧州市場で1.3830ドルまで上昇後、1.3757ドルへ反落。ポンド円は157円77銭まで上昇後、157円12銭まで反落した。ユーロ・ポンドは0.8403ポンドから0.8422ポンドまで反発した。《KY》
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