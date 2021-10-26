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マザーズ先物概況:反発、フリーが押し上げ、25日線を超える力強い値動き
記事提供元：フィスコ
*15:58JST マザーズ先物概況:反発、フリーが押し上げ、25日線を超える力強い値動き
26日のマザーズ先物は前日比26.0pt高の1117.0ptとなった。なお、高値は1121.0pt、安値は1091.0pt、取引高は2688枚。本日のマザーズ先物は、米国市場やナイトセッションが上昇した流れを引き継ぎ反発でスタートした。現物株の寄り付き後は、フリー<4478>や弁護士ドットコム<6027>など時価総額上位の銘柄が上昇して相場を押し上げ、マザーズ先物は徐々に上げ幅を拡大し堅調な推移となった。後場に入り、プレミアアンチエイジング<4934>やアイドマＨＤ<7373>などが一段高となり相場をけん引し、マザーズ先物は本日の高値圏で取引を終了した。日足チャートでは、25日線や5日線を超える力強い値動きとなった。《FA》
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