

*15:38JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ

鉄鋼が上昇率トップ。そのほか鉱業、海運業、サービス業、倉庫・運輸関連業なども上昇。一方、ゴム製品が下落率トップ。そのほか食料品、情報・通信業、保険業、証券業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉄鋼 ／ 473.51 ／ 3.13

2. 鉱業 ／ 282.18 ／ 2.66

3. 海運業 ／ 835.12 ／ 1.66

4. サービス業 ／ 3,177.84 ／ 0.54

5. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,858.08 ／ 0.30

6. 石油・石炭製品 ／ 1,082.21 ／ 0.29

7. 電気機器 ／ 3,849.72 ／ 0.19

8. 非鉄金属 ／ 1,000.83 ／ 0.17

9. 医薬品 ／ 3,070.54 ／ 0.12

10. その他金融業 ／ 742.91 ／ 0.11

11. 不動産業 ／ 1,510.96 ／ 0.04

12. 機械 ／ 2,292.67 ／ -0.08

13. 卸売業 ／ 1,870.68 ／ -0.09

14. 金属製品 ／ 1,320.59 ／ -0.09

15. 建設業 ／ 1,177.64 ／ -0.09

16. パルプ・紙 ／ 509.36 ／ -0.10

17. ガラス・土石製品 ／ 1,206.26 ／ -0.15

18. 陸運業 ／ 1,896.98 ／ -0.35

19. 繊維業 ／ 589.66 ／ -0.36

20. 化学工業 ／ 2,308.93 ／ -0.45

21. 精密機器 ／ 11,312.3 ／ -0.49

22. 電力・ガス業 ／ 334.68 ／ -0.57

23. 水産・農林業 ／ 490.88 ／ -0.61

24. 空運業 ／ 209.22 ／ -0.85

25. 小売業 ／ 1,371.41 ／ -0.93

26. 銀行業 ／ 146.46 ／ -0.95

27. その他製品 ／ 3,422.09 ／ -0.97

28. 輸送用機器 ／ 3,361.53 ／ -0.97

29. 証券業 ／ 396.53 ／ -0.98

30. 保険業 ／ 1,119.72 ／ -1.00

31. 情報・通信業 ／ 4,886.05 ／ -1.23

32. 食料品 ／ 1,734.3 ／ -1.31

33. ゴム製品 ／ 3,476.11 ／ -1.87《FA》