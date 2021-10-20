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【M&A速報：2021/10/20（1）】東京海上日動火災保険、英Risilience社と資本業務提携
*12:16JST 【M&A速報：2021/10/20（1）】東京海上日動火災保険、英Risilience社と資本業務提携
■東京海上日動火災保険、企業等の気候変動リスクを解析するリスクモデル・プラットフォーム開発・提供の英Risilience社と資本業務提携
■ネット発のキャラクター事業を展開するクオン、アニメ・漫画クリエイターを活用したSNSマーケティング事業のwwwaapと経営統合
■W ventures、toCスタートアップ特化の「W ventures2号投資事業有限責任組合」を50億円で組成
■クラウド型動画配信システム「millvi」開発のエビリー、総額7億円の資金調達を実施
■法人向けカーボンオフセットAPI開発・提供のSustineri、シードラウンドで5000万円の資金調達を実施
■運送管理SaaS「アセンド・ロジ」開発運営のascend、プレシリーズAで総額1.4億円の資金調達を実施
■豊田高専発スタートアップ企業のPapillon、1000万円の資金調達を実施
■GLPグループ、会社更生手続き中のF-Powerから電力小売事業を譲り受け
■DIC<4631>、子会社のDICライフテックから事業の一部を承継
■機能性印刷事業の東洋レーベル、スクリーン印刷での面状布発熱体設計・製作のライフテックから全事業を承継
■石油製品販売・カーケア事業の三重交通商事、大戸屋津山の手店をミユキコーポレーションに譲渡
■ニッチツ<7021>、買収防衛策を導入
■素材業界向け研究開発データ管理プラットフォーム開発のランデフト、シードラウンドで約7000万円の資金調達を実施
■ITエンジニア向け見積もり作成のDXツール提供のEngineerforce、総額3500万円の資金調達を調達
■フィンランドの最先端のオープンソースとクラウドインフラを活用したデータプラットフォーム企業のAiven、資金調達を実施
■電通グループ<4324>、インドのGoals101社と戦略的資本業務提携 グループのソリューション開発を強化へ
■オーケー、関西スーパーマーケット<9919>の経営統合に関する見解を発表 同社等の事業計画について「非常に楽観的」
■格安宅配便のエコ配、「エコ配ホールディングス」に商号変更 宅配事業は新会社「エコ配」に移管
■ハイアス・アンド・カンパニー<6192>、子会社で住生活のアフターサポートを手掛ける家価値サポートを吸収合併
■サンフロンティア不動産<8934>、子会社でホテル客室清掃業のサンフロンティアコミュニティアレンジメントを吸収合併
■バンダイナムコHD<7832>、映像事業会社3社と音楽・ライブイベント事業会社3社をそれぞれ統合 IP軸戦略を強化へ
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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