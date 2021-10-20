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ソフトクリエ 大幅反発、上半期業績上方修正や増配を発表
記事提供元：フィスコ
*11:17JST ソフトクリエ---大幅反発、上半期業績上方修正や増配を発表
ソフトクリエ<3371>は大幅反発。上半期業績予想を上方修正、営業利益は従来予想の17.6億円から20.9億円、前年同期比28.9％増に引き上げている。大手食品メーカーやアパレルなど向けのECサイト構築サービス「ecbeing」の需要が想定を上回ったようだ。また、年間配当金も30円計画から40円に引き上げ、前期比10円の増配となる。第1四半期好決算から上振れ期待はあったが、増配発表も併せて、ポジティブに評価する動きが優勢に。《ST》
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