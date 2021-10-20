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出来高変化率ランキング（10時台）～Jストリーム、ナフコなどがランクイン

2021年10月20日 10:39

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記事提供元：フィスコ


*10:39JST 出来高変化率ランキング（10時台）～Jストリーム、ナフコなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[10月20日　10:28　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<2315> CAICA　　　　 13687800 　869680　 1473.89% 17.47%
<4046> 大阪ソーダ　　　　　262900 　30260　 768.8% 7.61%
<3823> アクロディア　　　　2283400 　295100　 673.77% 6.36%
<3371> ソフトクリエ　　　　78400 　17680　 343.44% 12.43%
<3807> フィスコ　　　　　　1774400 　453060　 291.65% 0.99%
<1457> TPXベア　　　　　207 　74.8　 176.74% -0.7%
<1487>* 上米債HE　　　　　15044 　5437.2　 176.69% -0.55%
<6246> テクノスマート　　　111200 　40420　 175.11% 4.29%
<4485> JTOWER　　　　525500 　199080　 163.96% 8.54%
<5851> リョービ　　　　　　210400 　80540　 161.24% -2.36%
<7537> 丸文　　　　　　　　95800 　43960　 117.93% 4.05%
<4308>* Jストリーム　　　　161000 　80240　 100.65% 5.74%
<7063> エードット　　　　　142400 　72480　 96.47% -9.29%
<2790>* ナフコ　　　　　　　37500 　19500　 92.31% 0.28%
<4434> サーバーワークス　　138400 　72320　 91.37% 11.41%
<4015>* アララ　　　　　　　247400 　132320　 86.97% 13.93%
<6432> 竹内製作　　　　　　325300 　188860　 72.24% 4.92%
<2621> IS米国債20年ヘッジ　55824 　33418　 67.05% -1.97%
<2307> クロスキャット　　　43700 　27100　 61.25% -3.7%
<4936> アクシージア　　　　124600 　78220　 59.29% 2.8%
<7091>* LPF　　　　　　　74700 　46920　 59.21% 11.56%
<9143> SGHD　　　　　　841900 　530940　 58.57% -4.72%
<4011>* ヘッドウォータ　　　16700 　10780　 54.92% 3.79%
<5609> 日鋳造　　　　　　　37800 　24800　 52.42% 1.72%
<9625>* セレスポ　　　　　　38400 　25320　 51.66% 2.55%
<3150> グリムス　　　　　　296100 　195480　 51.47% -11.01%
<7426> 山大　　　　　　　　106100 　70100　 51.36% 5.64%
<3458> シーアールイー　　　133900 　90120　 48.58% -0.27%
<6561> HANATOUR　　57000 　38760　 47.06% 1.1%
<4427> EduLab　　　　458300 　316320　 44.88% 2.38%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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