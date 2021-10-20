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出来高変化率ランキング（10時台）～Jストリーム、ナフコなどがランクイン
*10:39JST 出来高変化率ランキング（10時台）～Jストリーム、ナフコなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月20日 10:28 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2315> CAICA 13687800 869680 1473.89% 17.47%
<4046> 大阪ソーダ 262900 30260 768.8% 7.61%
<3823> アクロディア 2283400 295100 673.77% 6.36%
<3371> ソフトクリエ 78400 17680 343.44% 12.43%
<3807> フィスコ 1774400 453060 291.65% 0.99%
<1457> TPXベア 207 74.8 176.74% -0.7%
<1487>* 上米債HE 15044 5437.2 176.69% -0.55%
<6246> テクノスマート 111200 40420 175.11% 4.29%
<4485> JTOWER 525500 199080 163.96% 8.54%
<5851> リョービ 210400 80540 161.24% -2.36%
<7537> 丸文 95800 43960 117.93% 4.05%
<4308>* Jストリーム 161000 80240 100.65% 5.74%
<7063> エードット 142400 72480 96.47% -9.29%
<2790>* ナフコ 37500 19500 92.31% 0.28%
<4434> サーバーワークス 138400 72320 91.37% 11.41%
<4015>* アララ 247400 132320 86.97% 13.93%
<6432> 竹内製作 325300 188860 72.24% 4.92%
<2621> IS米国債20年ヘッジ 55824 33418 67.05% -1.97%
<2307> クロスキャット 43700 27100 61.25% -3.7%
<4936> アクシージア 124600 78220 59.29% 2.8%
<7091>* LPF 74700 46920 59.21% 11.56%
<9143> SGHD 841900 530940 58.57% -4.72%
<4011>* ヘッドウォータ 16700 10780 54.92% 3.79%
<5609> 日鋳造 37800 24800 52.42% 1.72%
<9625>* セレスポ 38400 25320 51.66% 2.55%
<3150> グリムス 296100 195480 51.47% -11.01%
<7426> 山大 106100 70100 51.36% 5.64%
<3458> シーアールイー 133900 90120 48.58% -0.27%
<6561> HANATOUR 57000 38760 47.06% 1.1%
<4427> EduLab 458300 316320 44.88% 2.38%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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