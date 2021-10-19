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19日の日本国債市場概況：債券先物は151円34銭で終了
*17:40JST 19日の日本国債市場概況：債券先物は151円34銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年12月限
寄付151円33銭 高値151円36銭 安値151円31銭 引け151円34銭
売買高総計18100枚
2年 429回 -0.120％
5年 149回 -0.075％
10年 364回 0.085％
20年 177回 0.470％
債券先物12月限は、151円33銭で取引を開始。前日NY市場で米長期金利は上昇したが、夜間取引での堅調な展開を受けて買いが先行したといわれ、151円31銭から151円36銭まで上げた。その後、財務省の20年債入札の結果は無難との見方から、改めて買われる場面もあった。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は0.38％、10年債は1.58％、30年債は2.03％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.15％、英国債は1.13％、オーストラリア10年債は1.71％、NZ10年債は2.38％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30 米・9月住宅着工件数（予想：161.3万戸、8月：161.5万戸）
・21:30 米・9月住宅建設許可件数（予想：168.0万戸、8月：172.1万戸）
・24:00 デイリー米サンフランシスコ連銀総裁冒頭あいさつ・ボウマン米FRB理事講演（地域銀行会合）
・01:15 バーキン米リッチモンド連銀総裁講演（南カリフォルニア商工会議所）
・03:50 ボスティック米アトランタ連銀総裁オンラインインタビュー参加（失業問題）
・04:00 ウォラー米FRB理事講演（経済見通し）《KK》
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