ＪＴＯＷＥＲ　大幅に3日続伸、楽天モバイルと資本提携、ネットワーク整備でインフラシェアリング推進／新興市場スナップショット



*09:28JST <4485> ＪＴＯＷＥＲ 9110 +140

大幅に3日続伸。楽天グループ<4755>傘下の楽天モバイル（東京都世田谷区）と資本提携したと発表している。JTOWERの田中敦史社長から同社株の一部を楽天モバイルが取得する。取得株数などは非公表。4Gと5Gのネットワーク整備で共用設備・共用タワーによるインフラシェアリングを推進することが目的。携帯キャリア単独で設備を導入する場合と比べて短期間かつ低コストでのネットワーク整備が可能になるという。《ST》