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[ドル・円通貨オプション]変動率低下、ドル・円相場の上昇一服でOP買いが後退
記事提供元：フィスコ
*04:35JST [ドル・円通貨オプション]変動率低下、ドル・円相場の上昇一服でOP買いが後退
ドル・円オプション市場では変動率が4月来の高水準から低下した。ドル・円の上昇が一段落したため、オプション買いが後退。
リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが一段落。ただ、1カ月物は4カ月ぶりとなる円プットスプレッドが円コールスプレッドを上回る水準を維持した。
■変動率
・1カ月物6.67％⇒6.39％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.52％⇒6.36％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.63％⇒6.50％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.78％⇒6.69％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物−0.08％⇒−0.02％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.14％⇒＋0.16％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.36％⇒＋0.35％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.57％⇒＋0.54％（08年10/27=+10.71％）《KY》
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