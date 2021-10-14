

*04:35JST [ドル・円通貨オプション]変動率低下、ドル・円相場の上昇一服でOP買いが後退

ドル・円オプション市場では変動率が4月来の高水準から低下した。ドル・円の上昇が一段落したため、オプション買いが後退。

リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが一段落。ただ、1カ月物は4カ月ぶりとなる円プットスプレッドが円コールスプレッドを上回る水準を維持した。

■変動率

・1カ月物6.67％⇒6.39％ （08年10/24＝31.044％）

・3カ月物6.52％⇒6.36％（08年10/24＝31.044％）

・6カ月物6.63％⇒6.50％（08年10/24＝25.50％)

・1年物6.78％⇒6.69％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物−0.08％⇒−0.02％ （08年10/27=+10.90％）

・3カ月物＋0.14％⇒＋0.16％（08年10/27=+10.90％）

・6カ月物＋0.36％⇒＋0.35％（08年10/27=+10.71％）

・1年物＋0.57％⇒＋0.54％（08年10/27=+10.71％）《KY》