

*15:38JST 東証業種別ランキング：電力・ガス業が下落率トップ

電力・ガス業が下落率トップ。そのほか空運業、小売業、陸運業、倉庫・運輸関連業なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、非鉄金属、鉄鋼、ゴム製品なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 283.7 ／ 1.58

2. 石油・石炭製品 ／ 1,088.12 ／ 1.55

3. 非鉄金属 ／ 984.41 ／ 1.53

4. 鉄鋼 ／ 462.06 ／ 1.43

5. ゴム製品 ／ 3,684.2 ／ 0.79

6. 証券業 ／ 396.39 ／ 0.61

7. 輸送用機器 ／ 3,393. ／ 0.61

8. 卸売業 ／ 1,884.49 ／ 0.24

9. 繊維業 ／ 595.43 ／ 0.07

10. 海運業 ／ 836.67 ／ -0.08

11. ガラス・土石製品 ／ 1,184.01 ／ -0.09

12. その他製品 ／ 3,444.04 ／ -0.13

13. 金属製品 ／ 1,301.79 ／ -0.50

14. 銀行業 ／ 150.68 ／ -0.51

15. 建設業 ／ 1,180.38 ／ -0.58

16. 精密機器 ／ 10,985.65 ／ -0.65

17. 医薬品 ／ 3,107.81 ／ -0.65

18. パルプ・紙 ／ 512.55 ／ -0.66

19. 不動産業 ／ 1,497.49 ／ -0.66

20. 機械 ／ 2,197.24 ／ -0.82

21. 保険業 ／ 1,152.07 ／ -0.87

22. 電気機器 ／ 3,698.38 ／ -0.88

23. その他金融業 ／ 746.58 ／ -0.90

24. 水産・農林業 ／ 490.57 ／ -0.91

25. 化学工業 ／ 2,322.09 ／ -0.95

26. サービス業 ／ 3,151.91 ／ -0.99

27. 食料品 ／ 1,778.02 ／ -1.07

28. 情報・通信業 ／ 4,818.45 ／ -1.33

29. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,828.25 ／ -1.41

30. 陸運業 ／ 1,896.07 ／ -1.45

31. 小売業 ／ 1,385.01 ／ -1.89

32. 空運業 ／ 216.29 ／ -2.06

33. 電力・ガス業 ／ 344.16 ／ -2.51《FA》