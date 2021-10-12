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リソー教育 2022年2月期、配当予想の上方修正を発表
記事提供元：フィスコ
*12:09JST リソー教育---2022年2月期、配当予想の上方修正を発表
リソー教育<4714>は11日、最近の業績動向等を踏まえ、2021年5月26日付「2022年2月期配当予想に関するお知らせ」にて公表済の2022年2月期の配当予想について、上方修正したと発表した。
同社は、株主への利益還元を経営の重要課題の一つとして捉え、また、今後の経営環境を勘案して、期末・通期の1株当たり配当金を、前回予想12.00円から、14.00円に上方修正した。《ST》
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