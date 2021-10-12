

*07:37JST NY金：小幅安で1755.70ドル、ドル高を意識して伸び悩む

NY金先物12月限は、小幅安（COMEX金12月限終値：1755.70 ↓1.70）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比-1.70ドルの1755.70ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1749.90ドル-1761.10ドル。アジア市場で1761.10ドルまで買われた後、ニューヨーク市場の序盤にかけて1749.90ドルまで反落。その後、米国株式の下落を警戒した買いが入ったことで1760.50ドルまで戻したが、ドル高を嫌って伸び悩み、通常取引終了後の時間外取引では主に1755ドル近辺で推移した。《FA》