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ｉーｐｌｕｇ 大幅に3日続伸、9月末のリクルーティングサービスの企業登録数が30.9％増／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:26JST <4177> ｉーｐｌｕｇ 5570 +140
大幅に3日続伸。9月末の新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」の企業登録数が前年同月末比30.9％増の9411社になったと発表している。学生登録人数は4年生（22年卒）が28.2％増の18万3790人、3年生（23年卒）が10.9％増の7万8928人。OfferBoxは企業が興味を持った学生に対しオファーを送る就活サイト。単月のオファー送信件数も4年生が102.5％増の9万0942件、3年生が176.6％増の6万3554件と増加している。《ST》
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