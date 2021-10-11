

*14:18JST カーブスHD<7085>が引き続きランクイン、子会社の固定資産譲渡を発表

カーブスHD<7085>が引き続きランクイン（14時09分時点）。急伸。連結子会社の固定資産の譲渡を発表している。船隊の近代化及び船隊整備計画の一環としてオランダ王国に保有船舶を売却する。帳簿価額21,373千ドルに対して譲渡価額は44,085千ドルとなり、売却益見込み額は約23億円、親会社純利益に約10億円の影響が見込めるようだ。配当計画などへの増額修正などを思惑視する動きに。なお、本日は大手海運株が総じて大きく反発していることも追い風に。

出来高変化率上位 [10月11日 14:09 現在]（直近5日平均出来高比較）コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率6335 東京機 1624500 158920 922.21% +24.726620 宮越ＨＤ 1160600 171480 576.81% -1.652514 NF外株ヘッジ有 511060 86062 493.83% -0.077072 インティメート 754300 128820 485.55% +16.302624 iFE225 219437 38100 475.95% +1.577126 タンゴヤ 83300 15140 450.20% +11.572635 野村米ESG 4250 910 367.03% +0.397715 長野計器 460900 103280 346.26% +7.572620 IS米国債1-3年ETF 102879 25412.2 304.84% +0.734443 Ｓａｎｓａｎ 895800 232240 285.72% +13.581541 純プラ信 113619 29814 281.09% +4.242621 IS米国債20年ETF 169840 46846.6 262.54% -0.605358 イソライト 491300 138680 254.27% +5.356837 京写 244900 70860 245.61% +11.037456 松田産業 157700 46660 237.98% +7.956264 マルマエ 962400 287640 234.58% -1.647085 カーブス 860000 267820 221.11% +9.233408 サカイオーベ 30000 9620 211.85% +0.134427 ＥｄｕＬａｂ 337400 110880 204.29% +13.364571 ナノキャリア 2333900 782620 198.22% +6.106205 ＯＫＫ 605200 203520 197.37% +5.422437 Shinwa 459400 164440 179.37% -1.561474 ＯｎｅＥＴＦ日経 1751 641.4 173.00% +1.289115 明治海 1532600 636180 140.91% +7.962568* 上場NSQ 154860 69134 124.00% +0.287044 ピアラ 104300 46720 123.24% -0.911882 東亜道 49000 22340 119.34% +4.837191 イントラスト 150400 76300 97.12% +3.827608 エスケイ 135700 71960 88.58% +2.707091* LPF 17500 9540 83.44% +6.19

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YN》