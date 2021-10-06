

*12:06JST 【M&A速報：2021/10/06（1）】ナブテスコ、ベルギーのシール検査システムメーカーEngilicoを買収

■ナブテスコ<6268>、ベルギーの食品・ペットフード包装のシール検査システムメーカーのEngilicoグループを買収

■ティーキャピタルパートナーズ投資先のWITHホールディングス、認可保育園運営のアンジェリカの株式を取得

■福井市の不動産売買の成和不動産、エルシーホームに事業を譲渡

■岐阜プラスチック工業、プラスチック射出成形の大幸化成を買収

■電子部品等販売のセイデン、官庁・民間向け水道インフラ事業の大和商工を完全子会社化

■総合印刷業の須田製版、交通安全関係図書・リーフレット・チラシ等企画出版・販売のシグナルを完全子会社化

■筑波大学発宇宙ベンチャーのワープスペース、シリーズAファイナルクローズで資金調達を実施

■AIを用いたソフトウェアテスト自動化プラットフォーム「Autify」提供のオーティファイ、シリーズAで約11億円の資金調達を実施

■社員主導型採用を実現するスクラム採用プラットフォーム開発・提供のHERP、シリーズBで総額9.5億円の資金調達を実施

■3Dコミュニケーションプラットフォーム「ROOV」開発・提供のスタイルポート、総額4.2億円の資金調達を実施

■グローバルで展開する空港送迎マーケットプレイス「スマートライド」運営のSmartRyde、シリーズAで総額約1.8億円の資金調達を実施

■物流ラストワンマイルのDXを目指す207、シリーズAで総額5億円の資金調達を実施

■ブロックチェーンテクノロジーカンパニーのChaintope、シリーズAエクステンションラウンドで総額1.8億円の資金調達を実施

■阪急阪神イノベーションパートナーズ投資事業有限責任組合、インフルエンサーマーケティング事業のBitStarに出資

■塩野義製薬<4507>、日立製作所<6501>とグループのIT業務に関する中長期的・戦略的なパートナーシップに向けた基本合意書を締結

■大王製紙<3880>子会社の大王パッケージ、段ボールケース製造の芳川紙業を買収

■新生銀行<8303>、「TOBに反対を表明し、買収防衛策の発動を諮る臨時株主総会を11月に開く調整に入った」との報道に「事実は一切ない」

■MBO実施中のカーディナル<7855>、TOB買付期間を10月19日までに延長 買付価格は955円に引き上げ

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》