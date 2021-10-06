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TSI HD 大幅反発、収益性向上で上半期は一転営業黒字着地に
記事提供元：フィスコ
*10:33JST TSI HD---大幅反発、収益性向上で上半期は一転営業黒字着地に
TSI HD<3608>は大幅反発。前日に上半期決算を発表、営業損益は11.3億円の黒字となり、前年同期比116億円の損益改善となった。従来計画の5億円の赤字も大幅に上回る着地となっている。売上高は計画を大きく下振れたものの、仕入及び販売コストの抑制やプロパー消化率の向上などで売上総利益が改善、販管費抑制効果なども表面化したもよう。新型コロナ再拡大の影響も懸念されていただけに、想定以上の収益力の向上をポジティブ視する動き優勢に。《ST》
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