関連記事
NY外為：ドル・円再び111円台、長期金利上昇、原油先物は14年来の77ドル台へ急伸
記事提供元：フィスコ
*22:30JST NY外為：ドル・円再び111円台、長期金利上昇、原油先物は14年来の77ドル台へ急伸
NY外為市場でドル・円は110円91銭から111円11銭まで上昇した。金利動向に連れ再び111円台を回復。石油輸出国機構（OPEC）プラスが日量40万バレルの供給拡大維持を推奨したため、NY原油先物が急伸し2014年来の77ドル台に急伸し、インフレ懸念が強まり米国債相場が下落した。米10年債利回りは1.47％から1.4932％まで上昇した。《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 日経平均テクニカル:6日続落、大陰線で75日線割れ 10/ 4 18:15
- 4日の日本国債市場概況：債券先物は151円61銭で終了 10/ 4 17:40
- 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、米金利の先高観で根強いドル買い 10/ 4 17:25
- 中国恒大問題の再燃を映して売り膨らむ【クロージング】 10/ 4 16:41
- マザーズ先物概況:続落、1部市場急落でマイ転、25日線を前に大幅安 10/ 4 16:08