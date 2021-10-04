

*22:30JST NY外為：ドル・円再び111円台、長期金利上昇、原油先物は14年来の77ドル台へ急伸

NY外為市場でドル・円は110円91銭から111円11銭まで上昇した。金利動向に連れ再び111円台を回復。石油輸出国機構（OPEC）プラスが日量40万バレルの供給拡大維持を推奨したため、NY原油先物が急伸し2014年来の77ドル台に急伸し、インフレ懸念が強まり米国債相場が下落した。米10年債利回りは1.47％から1.4932％まで上昇した。《KY》