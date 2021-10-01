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住友化学を対象とするプット型eワラントが上昇率上位にランクイン（1日10:16時点のeワラント取引動向）
記事提供元：フィスコ
*10:52JST 住友化学を対象とするプット型eワラントが上昇率上位にランクイン（1日10:16時点のeワラント取引動向）
新規買いは原資産の株価下落が目立つＳＵＭＣＯ<3436>コール239回 11月 2,250円を逆張りで買う動きなどが見られる。
手仕舞い売りとしては日本郵船<9101>コール137回 11月 10,300円、野村NYダウ30連動ETF マイナス3倍トラッカー27回 月 48,000円、米ドルリンク債プット1151回 月 112円、アドバンテスト<6857>プット193回 月 9,100円などが見られる。
上昇率上位はニアピン米ドルr2 1317回 10月 108円（+92.6%）、住友化学<4005>プット30回 10月 500円（+87.5%）、住友化学プット31回 10月 575円（+78.4%）、住友化学プット29回 10月 425円（+70.0%）、任天堂<7974>プット367回 10月 50,000円（+63.2%）などとなっている。
（eワラント証券）《FA》
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