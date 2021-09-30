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ＫＮＴＣＴ 急伸、KDDIと提携してオンラインサービス開始
記事提供元：フィスコ
*14:40JST ＫＮＴＣＴ---急伸、KDDIと提携してオンラインサービス開始
ＫＮＴＣＴ<9726>は急伸。KDDI<9433>と提携して旅行や趣味に関するオンラインサービスを開始すると伝わっている。2024年度までに100万人の利用者獲得を目指しているようだ。新型コロナウイルス禍で旅行需要が急減するなか新たな収益源に育てていく方針。明日からは緊急事態宣言が全面解除され、旅行需要の急回復が期待されることもあり、今後の収益水準の高まりが意識される状況へ。《YN》
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