ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～レオクラン、識学などがランクイン

2021年9月30日 13:53

印刷

記事提供元：フィスコ


*13:53JST 出来高変化率ランキング（13時台）～レオクラン、識学などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[9月30日　13:14　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<7681> レオクラン　　　　 　143000 　18660　 666.35% -4.07%
<7049>* 識学　　　　　　　 　389600 　52100　 647.79% 5.83%
<3912> モバファク　　　　 　402400 　69720　 477.17% 2%
<6567> SERIOHD　　 　279100 　64160　 335.01% -4.8%
<1447> ITbookHD　 　4466300 　1121820　 298.13% -5.71%
<1474> ＤＩＡＭ・ＪＰ　　　7877 　1981.2　 297.59% -0.43%
<5214> 日電硝　　　　　　 　2951900 　754140　 291.43% 10.5%
<7811> 中本パクス　　　　 　104200 　29900　 248.49% -2.79%
<3409> 北日紡　　　　　　 　1355100 　391420　 246.20% 8.33%
<6580> ライトアップ　　　 　298100 　91280　 226.58% -5.66%
<9270> バリュエンスH　　 　105400 　32560　 223.71% 6.73%
<1397> SMAM225　　 　1246 　417.8　 198.23% -0.03%
<7068>* FフォースG　　　　411200 　144240　 185.08% -8.57%
<2983> アールプランナー　 　23100 　8260　 179.66% 8.83%
<6561> HANATOUR　 　543500 　204060　 166.34% 11.88%
<3528> ミライベート　　795600 　312204　 154.83% 5.56%
<2160> ジーエヌアイ　　　 　1108700 　437260　 153.56% 5.52%
<6548> 旅工房　　　　　　 　775900 　307340　 152.46% 10.81%
<4668>* 明光ネット　　　　 　231200 　94680　 144.19% 4.35%
<6198> キャリア　　　　　 　1457400 　602280　 141.98% -5.62%
<5698> エンビプロH　　　 　719200 　300720　 139.16% 6.2%
<4180> Appier　　　 　917000 　391140　 134.44% -5.48%
<6062>* チャームケア　　　 　388600 　170640　 127.73% 6.96%
<3753> フライトHD　　　 　191500 　85860　 123.04% -4.4%
<7545> 西松屋チェ　　　　 　1655000 　744480　 122.30% -0.63%
<6195> ホープ　　　　　　 　241000 　109040　 121.02% -5.82%
<7048>* ベルトラ　　　　　 　2363300 　1101260　 114.60% 8.31%
<1473> DIAMトピ　　　 　52740 　24578　 114.58% -0.48%
<3962>* チェンジ　　　　　 　1046000 　487720　 114.47% 7.4%
<7358>* ポピンズHD　　　 　84100 　39380　 113.56% 10.36%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る