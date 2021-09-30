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出来高変化率ランキング（13時台）～レオクラン、識学などがランクイン
*13:53JST 出来高変化率ランキング（13時台）～レオクラン、識学などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月30日 13:14 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7681> レオクラン 143000 18660 666.35% -4.07%
<7049>* 識学 389600 52100 647.79% 5.83%
<3912> モバファク 402400 69720 477.17% 2%
<6567> SERIOHD 279100 64160 335.01% -4.8%
<1447> ITbookHD 4466300 1121820 298.13% -5.71%
<1474> ＤＩＡＭ・ＪＰ 7877 1981.2 297.59% -0.43%
<5214> 日電硝 2951900 754140 291.43% 10.5%
<7811> 中本パクス 104200 29900 248.49% -2.79%
<3409> 北日紡 1355100 391420 246.20% 8.33%
<6580> ライトアップ 298100 91280 226.58% -5.66%
<9270> バリュエンスH 105400 32560 223.71% 6.73%
<1397> SMAM225 1246 417.8 198.23% -0.03%
<7068>* FフォースG 411200 144240 185.08% -8.57%
<2983> アールプランナー 23100 8260 179.66% 8.83%
<6561> HANATOUR 543500 204060 166.34% 11.88%
<3528> ミライベート 795600 312204 154.83% 5.56%
<2160> ジーエヌアイ 1108700 437260 153.56% 5.52%
<6548> 旅工房 775900 307340 152.46% 10.81%
<4668>* 明光ネット 231200 94680 144.19% 4.35%
<6198> キャリア 1457400 602280 141.98% -5.62%
<5698> エンビプロH 719200 300720 139.16% 6.2%
<4180> Appier 917000 391140 134.44% -5.48%
<6062>* チャームケア 388600 170640 127.73% 6.96%
<3753> フライトHD 191500 85860 123.04% -4.4%
<7545> 西松屋チェ 1655000 744480 122.30% -0.63%
<6195> ホープ 241000 109040 121.02% -5.82%
<7048>* ベルトラ 2363300 1101260 114.60% 8.31%
<1473> DIAMトピ 52740 24578 114.58% -0.48%
<3962>* チェンジ 1046000 487720 114.47% 7.4%
<7358>* ポピンズHD 84100 39380 113.56% 10.36%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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