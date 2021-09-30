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NY金：続落で1722.90ドル、ドル高を意識した売りが入る
記事提供元：フィスコ
*07:34JST NY金：続落で1722.90ドル、ドル高を意識した売りが入る
NY金先物12月限は、続落（COMEX金12月限終値：1722.90 ↓14.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比-14.60ドルの1722.90ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1721.10ドル-1746.00ドル。ロンドン市場で1746.00ドルまで買われたが、ニューヨーク市場の終盤にかけて1721.10ドルまで下落した。28日に続いて米長期金利の上昇を警戒した売りが入った。主要通貨に対するドル高も意識されたようだ。通常取引終了後の時間外取引では1725ドルを挟んだ水準で推移した。《FA》
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