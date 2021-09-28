

*17:27JST 28日の日本国債市場概況：債券先物は151円37銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年12月限

寄付151円57銭 高値151円59銭 安値151円36銭 引け151円37銭

売買高総計24885枚

2年 428回 -0.130％

5年 148回 -0.075％

10年 363回 0.075％

20年 177回 0.465％

債券先物12月限は、151円57銭で取引を開始。前日NY市場からの米長期金利の上昇を受けて売りが先行し、その後も財務省の40年債入札の結果が弱めだったことから売りが強まり、151円59銭から151円36銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.31％、10年債は1.54％、30年債は2.06％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.18％、英国債は1.00％、オーストラリア10年債は1.47％、NZ10年債は2.02％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・21:30 米・8月卸売在庫速報値（前月比予想：+0.8％、7月：+0.6％）

・22:00 米・7月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+1.5％、6月：+1.6％）

・22:00 米・7月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+20.00％、6月：+19.08％）

・22:00 エバンス米シカゴ連銀総裁あいさつ（支払システムに関する会議）

・23:00 米・9月消費者信頼感指数（予想：115.0、8月：113.8）

・23:00 米・9月リッチモンド連銀製造業指数（予想：10、8月：9）

・23:00 パウエル米FRB議長、イエレン米財務長官が上院銀行委員会出席

・02:00 米財務省・7年債入札

・02:40 ボウマン米FRB理事オンライン討論会参加（地域金融機関関連）

・04:00 ボスティック米アトランタ連銀総裁オンライン討論会参加（経済見通し）

・08:00 ブラード米セントルイス連銀総裁オンライン討論会参加（米国経済と金融政策）

・欧州中央銀行(ECB)フォーラム（29日まで）《KK》