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17日の日本国債市場概況：債券先物は151円71銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:37JST 17日の日本国債市場概況：債券先物は151円71銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年12月限
寄付151円70銭 高値151円75銭 安値151円65銭 引け151円71銭
売買高総計18938枚
2年 428回 -0.130％
5年 148回 -0.095％
10年 363回 0.050％
20年 177回 0.430％
債券先物12月限は、151円70銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利の上昇を受けて売りが先行し、151円65銭まで下げた。その後、いったん買い戻され151円75銭まで上げたが、日経平均株価が上昇するなか反落して引けた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.22％、10年債は1.33％、30年債は1.87％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.28％、英国債は0.82％、オーストラリア10年債は1.29％、NZ10年債は1.91％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・8月消費者物価指数改定値（前年比予想：+3.0％、速報値：+3.0％）
・23:00 米・9月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値（予想：72.0、8月：70.3）《KK》
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