

*17:37JST 17日の日本国債市場概況：債券先物は151円71銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年12月限

寄付151円70銭 高値151円75銭 安値151円65銭 引け151円71銭

売買高総計18938枚

2年 428回 -0.130％

5年 148回 -0.095％

10年 363回 0.050％

20年 177回 0.430％

債券先物12月限は、151円70銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利の上昇を受けて売りが先行し、151円65銭まで下げた。その後、いったん買い戻され151円75銭まで上げたが、日経平均株価が上昇するなか反落して引けた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.22％、10年債は1.33％、30年債は1.87％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.28％、英国債は0.82％、オーストラリア10年債は1.29％、NZ10年債は1.91％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・8月消費者物価指数改定値（前年比予想：+3.0％、速報値：+3.0％）

・23:00 米・9月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値（予想：72.0、8月：70.3）《KK》