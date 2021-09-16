

*15:39JST 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が上昇率トップ

石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか鉱業、倉庫・運輸関連業、食料品、医薬品なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほかガラス・土石製品、不動産業、その他製品、空運業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 石油・石炭製品 ／ 1,042.31 ／ 2.14

2. 鉱業 ／ 232.33 ／ 1.80

3. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,008.07 ／ 1.39

4. 食料品 ／ 1,845.24 ／ 1.03

5. 医薬品 ／ 3,272.91 ／ 0.95

6. 水産・農林業 ／ 512.1 ／ 0.90

7. 陸運業 ／ 1,892.94 ／ 0.89

8. 建設業 ／ 1,226. ／ 0.83

9. ゴム製品 ／ 3,690.1 ／ 0.80

10. パルプ・紙 ／ 539.33 ／ 0.69

11. 電力・ガス業 ／ 368.08 ／ 0.57

12. 精密機器 ／ 12,138.16 ／ 0.39

13. 輸送用機器 ／ 3,418.63 ／ 0.39

14. 保険業 ／ 1,153.07 ／ 0.33

15. 卸売業 ／ 1,939.76 ／ 0.09

16. 小売業 ／ 1,467.53 ／ -0.03

17. 繊維業 ／ 619.65 ／ -0.20

18. 銀行業 ／ 149.91 ／ -0.25

19. 非鉄金属 ／ 1,012.84 ／ -0.25

20. 金属製品 ／ 1,444.24 ／ -0.32

21. その他金融業 ／ 766.46 ／ -0.33

22. 化学工業 ／ 2,522.36 ／ -0.41

23. サービス業 ／ 3,219.48 ／ -0.68

24. 鉄鋼 ／ 517.03 ／ -0.69

25. 機械 ／ 2,494.63 ／ -0.93

26. 情報・通信業 ／ 5,101.12 ／ -0.94

27. 電気機器 ／ 4,034.79 ／ -0.95

28. 証券業 ／ 401.1 ／ -1.20

29. 空運業 ／ 201.76 ／ -1.20

30. その他製品 ／ 3,624.74 ／ -1.31

31. 不動産業 ／ 1,519.36 ／ -1.45

32. ガラス・土石製品 ／ 1,239.11 ／ -1.51

33. 海運業 ／ 1,102.2 ／ -1.61《FA》