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アドバンスクリエイト 2021年8月度業績概要、申込ANP全体で前月比9％増
記事提供元：フィスコ
*14:56JST アドバンスクリエイト---2021年8月度業績概要、申込ANP全体で前月比9％増
アドバンスクリエイト<8798>は15日、2021年8月度の業績概要を発表。
保険代理店事業における8月度の申込ANPの状況は、対面販売は、オンライン保険相談をはじめとするOMO戦略が好調に進展したことで前月比8％増となり、協業販売は前月比1％増、通信販売は前月比39％増、全体では9％増加となった。
前年同月比では、対面販売は、オンライン保険相談などOMO戦略が好調に進展したことで23％増となり、協業販売は3％増、通信販売はコロナ禍による一時的な需要増があった前年と比べ13％減、全体では11％の増加となった。
8月度の共通プラットフォームシステムの販売状況については、協業代理店、保険会社等へのシステム導入が進んだ結果、「御用聞き」、「丁稚(DECHI)」、「DynamicOMO」のID数が堅調に増加した。《ST》
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